Incêndio em loja de eletricidade causa um ferido em Guimarães

Um incêndio deflagrou ao final da tarde desta terça-feira numa loja de venda de artigos de eletricidade no centro da vila de Caldas das Taipas, concelho de Guimarães. O dono da loja sofreu queimaduras leves.

Os Bombeiros Voluntários das Taipas foram alertados às 18.36 horas e mobilizaram para o local dez elementos em três veículos: dois de combate a incêndio e a ambulância que prestou assistência ao ferido e procedeu ao transporte para o Hospital de Guimarães.

A vítima é o proprietário da loja de eletricidade e sofreu queimaduras leves. Os estragos da loja são consideráveis e o fogo não se alastrou a outros edifícios porque os bombeiros foram rápidos a chegar ao local. É que apesar da propagação rápida do fogo no interior da loja, a corporação taipense conseguiu evitar que as chamas se alastrassem à loja contígua, um laboratório de análises clínicas, e às habitações que ficam em cima da loja de artigos de eletricidade.

No local esteve a GNR das Taipas que tomou conta da ocorrência e está a investigar as causas do incêndio. Por se tratar do centro de uma das vilas mais populosas do concelho de Guimarães, a ocorrência despertou o olhar de muitos curiosos.