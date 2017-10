Incêndio em loja de Guimarães queima roupa e calçado

Delfim Machado Hoje às 17:30 Facebook

Os Bombeiros Voluntários das Taipas combateram, esta sexta-feira, um incêndio numa loja de roupa situada num prédio na vila de Ponte, em Guimarães. Ardeu roupa e calçado mas as habitações não foram atingidas.

O fogo começou pouco depois das 15.30 horas e destruiu parte da mercadoria, nomeadamente várias peças de roupa e muitas sapatilhas que estavam na parte de trás da loja, onde terá começado o incêndio. De acordo com o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários das Taipas, Ernesto Soares, o alerta foi dado "às 15.35 horas" e a corporação mobilizou "14 operacionais em quatro veículos".

A loja fica situada num prédio à face da Estrada Nacional 101 que liga Guimarães a Braga, concretamente na Rua de São João Batista. Foram os homens que estavam a reparar o terraço do prédio que deram o alerta aos bombeiros. A rapidez do alerta e o ataque rápido dos bombeiros fez com que o fogo ficasse logo circunscrito a uma parte traseira da loja, deixando fora de perigo dezenas de apartamentos.

Em poucos minutos, o fogo foi extinto, registando-se apenas danos materiais. Pelas 16.30 horas ainda decorriam os trabalhos de ventilação da loja, uma vez que o fumo alastrou à parte da frente.

No local esteve a GNR de Guimarães, que tomou conta da ocorrência e está a investigar as causas do incêndio que são, para já, desconhecidas.