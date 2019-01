Incêndio em vivenda fez seis feridos em Guimarães durante a madrugada

Delfim Machado Hoje às 10:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio ocorrido cerca das 4 horas desta madrugada numa vivenda em Caldas das Taipas, Guimarães, causou ferimentos em seis pessoas da mesma família, três adultos e três crianças, assistidos por inalação de fumo.

O alerta para os Bombeiros Voluntários das Taipas foi dado às 3.56 horas, disse fonte da corporação que mobilizou 19 elementos em seis viaturas para a rua do Pedraído. Quando chegaram ao local, aperceberam-se de que estaria alguém a falar no interior da residência, mas na verdade a família que já estava num terreno situado nas traseiras da vivenda, por onde tinham saído.

Apercebendo-se do fogo que terá tido origem na lavandaria da vivenda, os adultos conseguiram sair pela porta das traseiras e retiraram por ali as crianças, de modo a escapar ao fogo que se propagou a outras divisões da casa. Ainda assim, os estragos podiam ter sido maiores não fosse a pronta intervenção dos bombeiros que se deslocaram rapidamente àquele local, evitando ainda que o incêndio se propagasse às vivendas contíguas.

Os moradores da rua do Pedraído acordaram sobressaltados com o fogo. "Acordei e ouvi um barulho, quando reparei era o carro dos bombeiros em frente a minha casa", disse um dos moradores. As seis vítimas, três adultos e três crianças, foram transportados para o Hospital Senhora da Oliveira Guimarães devido a inalação de fumo, sendo considerados feridos ligeiros.

No local esteve ainda a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Guimarães e a GNR das Taipas, que tomou conta da ocorrência. As operações só ficaram concluídas pelas 5.35, acrescentou fonte da corporação taipense.