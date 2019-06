Ingleses e holandeses fazem a festa em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 18:09 Facebook

A cidade de Guimarães está transformada num autêntico palco de festa, com muitos cânticos, cerveja e gritos de apoio às seleções da Inglaterra e Holanda, que se defrontam às 19.45 horas, no estádio D. Afonso Henriques.

Apesar de a festa ter começado pela manhã, com os primeiros litros de cerveja, a PSP não registou qualquer distúrbio até às 17 horas. Os principais "palcos" dos cânticos são o Largo da Oliveira, Praça de Santiago e Largo do Toural, onde também está um forte contingente da PSP, pronta a intervir caso se registem problemas.

Entre o Largo da Oliveira e a Praça de Santiago, holandeses e ingleses cantam e brindam juntos, num cenário onde reina o fair-play, e onde os britânicos estão em clara maioria. Pelo meio, houve ainda quem ousasse jogar uma partida de futebol amigável na Praça de Santiago, debaixo de forte chuva, perante as gargalhadas da multidão de adeptos.

No Largo do Toural, os ingleses cantam e dançam, em calções e t-shirt, tendo ocupado as galerias do Toural, onde os cânticos ecoam de forma mais acentuada.