Jovem de Guimarães ganhou 288 mil euros na raspadinha

Um jovem de Guimarães ganhou, esta terça-feira de manhã, 288 mil euros numa raspadinha "Super Pé-de-Meia", comprada na casa do povo de Ronfe, no mesmo concelho.

O rapaz, cliente habitual daquele estabelecimento, chegou à casa do povo pelas 12 horas e mal sabia que a sua vida ia mudar naquele momento. "Ele comprou uma raspadinha e saiu-lhe cinco euros. Entretanto pediu outra e aí é que viu que tinha três sacos iguais", conta Luís Mendes.

Nos sacos, estava a inscrição "12", referente ao número de anos que o premiado vai receber o prémio, e ainda a inscrição "€2000 mês". Significa isto que o prémio é de 2000 euros por mês durante 12 anos, num total de 288 mil euros.

Segundo Raquel Viegas, a funcionária que atendeu o jovem, ele reagiu de forma normal: "Ficou contente, claro, e recebeu logo os parabéns do cliente que estava ao lado". Aquele foi o maior prémio que a casa do povo da vila de Ronfe alguma vez deu, assegura Raquel: "Já demos 12 mil euros, já saiu um quarto prémio do Euromilhões, mas como este nunca demos".

O jovem premiado é cliente habitual e, apesar da idade, tem filhos. Na casa do povo todos o conhecem pois ali vive-se "um ambiente familiar em que as pessoas são de Ronfe ou das freguesias próximas", explica a funcionária.

Para levantar o prémio, o contemplado tem de se dirigir ao serviço dos Jogos Santa Casa no Porto, e terá de contar com a tributação de 20 por cento, aplicável a todos os prémios acima de 5000 euros recebidos em jogos do género. Na prática, após o imposto, vai receber 230 mil e 400 euros.