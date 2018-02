Jovem ferida após capotamento em Guimarães

Delfim Machado Ontem às 18:02 Facebook

Twitter

Uma mulher de 22 anos sofreu ferimentos na sequência de um capotamento ocorrido na freguesia de Prazins Santo Tirso, no concelho de Guimarães, este sábado de tarde.

O acidente ocorreu na Rua 1º de Maio daquela freguesia, com o alerta dado aos Bombeiros Voluntários das Taipas às 15.20 horas. A corporação mobilizou oito elementos numa ambulância e num veículo de desencarceramento.

Para além de socorrerem a vítima no local, os bombeiros efetuaram o transporte para o Hospital de Guimarães, ao que tudo indica com ferimentos considerados ligeiros.

No local também esteve a GNR de Guimarães que tomou conta da ocorrência e interditou o trânsito enquanto decorreram as operações de remoção do carro, que após o despiste ficou tombado na lateral.