Jovem ferida com gravidade em despiste contra poste em Guimarães

Uma mulher de 23 anos sofreu ferimentos graves na sequência de um despiste ocorrido este sábado à tarde em Ponte, Guimarães.

A jovem era a condutora do automóvel que seguia na Estrada Nacional 101, que liga Guimarães e Braga, concretamente na reta de Toriz da vila de Ponte. Por motivos que se desconhecem, despistou-se, saiu da faixa de rodagem e foi embater num poste de eletricidade com a parte lateral esquerda.

Como bateu com o lado do condutor no poste, a mulher ficou encarcerada e teve de ser retirada pelos Bombeiros Voluntários das Taipas. A corporação taipense foi alertada às 12. 23 horas e mobilizou, para além do carro de desencarceramento, a ambulância onde a jovem condutora recebeu os primeiros socorros. Ao todo, estiveram oito elementos envolvidos na operação.

Depois de receber assistência, a vítima foi transportada pelos Bombeiros para o Hospital de Guimarães. No local esteve ainda a Viatura Médica de Emergência e Reanimação e a GNR de Guimarães, que tomou conta da ocorrência.