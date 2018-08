Maior autoescada do país inaugurada em Guimarães

Delfim Machado 02 Maio 2018 às 15:40 Facebook

Os Bombeiros Voluntários das Taipas, que atuam no concelho de Guimarães, inauguraram terça-feira a maior autoescada existente no país e a terceira mais alta da Península Ibérica, pois atinge uma altura de 54 metros.

A plataforma foi inaugurada no dia em que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caldas das Taipas celebrou o 131º aniversário. Trata-se de uma autoescada que permite realizar ações de socorro e salvamento a 54 metros de altura, com eixo direcional e ângulo de 45 graus.

De acordo com a marca, passa a ser a maior autoescada a atuar em Portugal e a terceira maior da Península Ibérica, só superada pelas duas autoescadas de 60 metros que atuam em Madrid, Espanha.

Esta autoescada, de marca Bronto, uma das mais prestigiadas do mercado, permite também transportar dois salvados de cada vez, com um limite de 500 quilos. A viatura comprada nova custaria cerca de um milhão e 100 mil euros, mas vem para a corporação das Taipas em segunda mão com 29 mil quilómetros e 2100 horas de trabalho, por um preço que ronda os 250 mil euros, totalmente financiados pela Câmara de Guimarães.

"É a nossa menina querida agora, é única no país", disse José das Neves Machado, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caldas das Taipas. Para já, os elementos da corporação ainda estão a cumprir um programa de formação específico que lhes permite manusear com destreza a autoescada em situações de socorro e salvamento.

"Os bombeiros têm que ter a nossa atenção para que vocês se sintam cada vez mais seguros naquilo que é a vossa ação na defesa da população. Não quero que lhes aconteça nada, quero que vocês tenham tudo", justificou Domingos Bragança, presidente da Câmara de Guimarães.

Recorde-se que os Bombeiros das Taipas são dos mais solicitados do distrito, tendo participado em centenas de incêndios no distrito de Braga no verão passado, para além de terem combatido fogos em Góis, Alijó, Chaves, Vila Real, Cantanhede, Boticas, Pampilhosa da Serra, Viana do Castelo, Coimbra, Castelo Branco e Ponte da Barca, enumerou o comandante dos Bombeiros Voluntários, Rafael Amâncio Silva.