Marcelo vai ser cidadão honorário de Guimarães

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é o grande homenageado das cerimónias do 24 de junho, em Guimarães, pois vai receber a medalha de ouro da cidade, que lhe confere o título de "cidadão honorário de Guimarães". Há mais quatro homenageados.

Está assim confirmada a presença do presidente da República nas comemorações do 24 de junho, data da Batalha de São Mamede, celebrada em Guimarães como feriado municipal e "Dia Um de Portugal".

Para além de Marcelo Rebelo de Sousa, são homenageados Francisca Abreu, ex-vereadora da Cultura, Alexandra Gesta, da Divisão do Centro Histórico da Câmara, Isabel Fernandes, diretora do Paço dos Duques, Castelo e Museu Alberto Sampaio, bem como Carlos Poças Falcão, escritor vimaranense.

Recorde-se que no ano passado as condecorações de Guimarães ficaram marcadas pela polémica ausência de mulheres galardoadas nos mandatos de Domingos Bragança, atual presidente da Câmara, que tinha entreguado medalhas a 25 homens e a apenas uma mulher. A maior crítica foi feita por António Magalhães, presidente da Câmara anterior, que arrasou a decisão "machista e retrógrada", apelidando-a de uma "afronta que se faz a todas as mulheres vimaranenses".

Na resposta, no ano passado, Domingos Bragança disse que a questão do género não faz diferença na hora de escolher, mas antes o valor. Contudo, este ano, o número de mulheres condecoradas é de três, para apenas dois homens. As condecorações vão ser aprovadas na próxima reunião de Câmara, mas já foram consensualizadas com a Oposição, como sempre acontece, sob dever de sigilo.

De acordo com o Regulamento de Atribuição de Medalhas Honoríficas Municipais, a Medalha de Honra em ouro que vai ser entregue a Marcelo Rebelo de Sousa é a mais alta distinção municipal e é atribuída em reconhecimento de relevantes serviços prestados à comunidade vimaranense, ao país ou à humanidade, cujos méritos sejam considerados extraordinários. Confere o título de "cidadão honorário de Guimarães".