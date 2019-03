Morre atropelado na rodovia de Covas em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 13:46 Facebook

Um homem de 49 anos morreu atropelado em Urgezes, Guimarães, esta sexta-feira de manhã. A vítima foi colhida quando atravessava a estrada numa zona sem passadeira na rodovia de Covas, pouco depois das 10 horas.

A vítima, funcionário de uma gasolineira instalada naquele local, atravessava a estrada entre dois postos de abastecimento de combustível. Foi assistida por equipas da VMER e do INEM do Hospital de Guimarães, mas não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer no local.

A violência do atropelamento era visível no vidro da frente do automóvel que o atropelou, que ficou totalmente partido. O condutor do automóvel manteve-se sempre no local e prestou auxílio à vítima, tendo chamado, inclusive, os meios de socorro. No local esteve a PSP que tomou conta da ocorrência.

A vítima é funcionário de uma bomba de gasolina naquele local e residente na vila de Caldas das Taipas. Deixa viúva e dois filhos, um deles ainda menor