Morreu atropelado quando manobrava reboque em Guimarães

Um homem com cerca de 50 anos morreu, já no hospital, esta sexta-feira de madrugada, depois de ter sido atropelado na quinta à noite na variante de Creixomil, em Guimarães. Estava a manobrar um reboque.

O alerta para os Bombeiros Voluntários de Guimarães foi dado pouco antes das 23 horas e a corporação mobilizou uma ambulância. No local, estava o homem com cerca de 50 anos, caído no chão com ferimentos graves resultantes do atropelamento, ocorrido quando estava a manobrar um reboque para recolher uma viatura avariada.

Quando estava fora do reboque e a manobrá-lo para recolher o carro, o homem foi colhido por um automóvel que seguia no sentido Guimarães - Silvares. Ainda foi assistido no local pela equipa dos Bombeiros de Guimarães e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação.

Foi transportado com vida para o Hospital Senhora da Oliveira, na mesma cidade, a poucos metros do local do acidente. Contudo, a gravidade dos ferimentos era elevada e a vítima acabou por morrer durante a madrugada. O homem, condutor de reboques, residia na rua Nossa Senhora de Fátima, na freguesia de Oliveira do Castelo, no centro de Guimarães.

Devido ao atropelamento, o trânsito esteve parado cerca de meia hora e provocou longas filas de trânsito na variante de Creixomil, uma via equiparada, no sentido Guimarães - Silvares.