Motociclista de 25 anos morre numa colisão em Guimarães 

Delfim Machado Hoje às 11:58, atualizado às 12:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jovem de 25 anos, residente em Vizela, morreu, na madrugada deste sábado, em Guimarães, numa colisão entre a mota que conduzia e um carro.

O acidente aconteceu na estrada nacional 105, que liga os concelhos de Guimarães e Vizela, na freguesia vimaranense de Nespereira, junto ao viaduto da autoestrada. Os Bombeiros Voluntários de Vizela foram alertados à 1.42 horas, mobilizando inicialmente uma ambulância com dois elementos.

A vítima é Fábio André Fernandes, residente em Infias, freguesia vizinha de Nespereira, mas que já pertence ao concelho de Vizela. Os familiares souberam do acidente e foram ao local. Quando confrontados com o pior cenário, tiveram de receber apoio psicológico da equipa do INEM no local.

No socorro, também esteve uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação, mas os esforços para salvar o jovem de 25 anos foram infrutíferos e o óbito foi declarado no local do acidente. A estrada nacional 105 esteve interrompida, sendo que também foi mobilizada a Brigada de Trânsito da GNR.

Entretanto, outra ambulância dos Bombeiros Voluntários de Vizela procedeu à remoção do cadáver para o Instituto de Medicina Legal do Hospital de Guimarães. O condutor do automóvel permaneceu sempre no local. A GNR tomou conta da ocorrência.