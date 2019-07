Motociclista que ultrapassava pela direita ferido com gravidade em Guimarães

Hoje às 17:20 Facebook

Um motociclista de 37 anos sofreu ferimentos graves em consequência de uma colisão com um automóvel, em Ponte, Guimarães, ao início da tarde desta sexta-feira. Ia a ultrapassar pela direita.

O alerta para os Bombeiros Voluntários das Taipas foi dado às 13.23 horas para um acidente na rua de São João Baptista, na vila de Ponte, na Estrada Nacional 101 que liga Guimarães e Braga.

Chegados ao local, os três bombeiros destacados para a ocorrência prestaram socorro ao homem, que tinha ferimentos considerados graves, resultantes da colisão da mota que conduzia com um carro.

De acordo com a versão relatada pelo condutor do automóvel às autoridades, o motociclista bateu no carro quando estava a efetuar uma ultrapassagem, pela direita, a vários veículos que se encontravam em marcha lenta.

No local esteve a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Guimarães e a Brigada de Trânsito de Braga da GNR. A vítima foi transportada pelos Bombeiros das Taipas para o Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães.