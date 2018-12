Mulher atropelada com gravidade em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 09:06 Facebook

Uma mulher sofreu ferimentos considerados graves num atropelamento ocorrido às primeiras horas da manhã, em Caldas das Taipas, Guimarães.

A mulher foi colhida na rua da Quintã, naquela vila. Os sinais do atropelamento eram bem visíveis na viatura, que ficou com danos no vidro da frente e para-choques, na zona do lado esquerdo.

Os Bombeiros Voluntários das Taipas foram alertados às 7.23 horas e mobilizaram uma ambulância com três elementos. No local também esteve a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Guimarães. Depois de socorrerem a vítima, os Bombeiros das Taipas transportaram-na para o Hospital da mesma cidade.

A GNR do posto das Taipas tomou conta da ocorrência e o condutor permaneceu no local até chegar a autoridade.