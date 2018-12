Homem atropelado com gravidade em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 09:06, atualizado às 10:20 Facebook

Um homem sofreu ferimentos considerados graves num atropelamento ocorrido às primeiras horas da manhã, em Caldas das Taipas, Guimarães.

O homem foi colhido na rua da Quintã, em Caldas das Taipas, Guimarães. As primeiras indicações, no terreno, davam como certo que a vítima era do sexo feminino. No entanto, os bombeiros confirmaram ao JN que foi um homem.

Os sinais do atropelamento eram bem visíveis na viatura, que ficou com danos no vidro da frente e para-choques, na zona do lado esquerdo.

Os Bombeiros Voluntários das Taipas foram alertados às 7.23 horas e mobilizaram uma ambulância com três elementos. No local também esteve a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Guimarães.

Depois de socorrerem a vítima, os Bombeiros das Taipas transportaram-na para o Hospital da mesma cidade.

A GNR do posto das Taipas tomou conta da ocorrência e o condutor permaneceu no local até chegar a autoridade.