Mulher internada em estado grave após zanga em instituição de Guimarães

Uma utente da associação Mundo Livre, que apoia pessoas sem abrigo em Sande São Martinho, Guimarães, foi internada com ferimentos considerados graves após uma discussão ocorrida este sábado à noite na instituição.

Pelo que foi possível apurar, a discussão envolveu a utente, com idade na casa dos 20 anos, e a própria presidente da instituição, uma mulher de 42 anos. O caso está a ser investigado pela GNR das Taipas que tem versões diferentes do que aconteceu. A utente diz ter sido agredida no pescoço pela presidente da instituição, ao passo que esta acusa a utente de ter auto-infligido os ferimentos.

Os Bombeiros Voluntários das Taipas foram alertados "via Centro de Orientação de Doentes Urgentes às 21.26 horas", disse ao JN fonte da corporação, que mobilizou uma ambulância com três elementos, que prestaram socorro à vítima e a transportaram para o Hospital de Guimarães "com ferimentos considerados graves". A Viatura Médica de Emergência e Reanimação também foi chamada ao local, tendo participado no socorro e transporte da vítima.

Pelo que foi possível apurar, a GNR prossegue com a investigação através de inquirições. No local da zanga, a presidente da instituição assumiu logo a vontade de apresentar queixa contra a utente porque esta, segundo a versão da presidente, fez-se passar por vítima para incriminar a líder da associação, com quem não tem boa relação.