Nove feridos, três graves, em despiste na A11 em Guimarães

O despiste de uma carrinha de nove lugares fez nove feridos, três deles graves, ao início da noite desta quarta-feira, em Guimarães. O despiste deu-se na Autoestrada A11, na vila de Brito, concelho de Guimarães.

A carrinha estava a regressar da praia quando se despistou e capotou no sentido descendente Braga - Guimarães. Os feridos graves são dois adultos e uma criança de dois anos. Foram transportados para o Hospital de Braga e os restantes seis, feridos leves, foram para o Hospital de Guimarães.

No local estão os Sapadores de Braga, que foram alertados às 21.30 horas, mais os Voluntários de Braga, Vila Verde, Amares e Guimarães. Os Bombeiros socorreram as vítimas no local antes do transporte para o Hospital.

Às 23 horas, a A11 ainda estava com os meios no local e com o trânsito interditado numa das faixas. A circulação era permitida na faixa da esquerda.