Novidades e Egas Moniz marcam Feira Afonsina de Guimarães

A edição deste ano da Feira Afonsina promete ser muito diferente das anteriores, fruto de uma nova aposta da Câmara de Guimarães em reinventar o conceito.

O certame foi apresentado esta terça-feira de manhã, em conferência de imprensa. Ao contrário de anos anteriores, a Feira Afonsina acontece de sexta a segunda para abarcar o dia 24 de junho, data da Batalha de São Mamede. Os espetáculos vão incidir sobre a lenda de Egas Moniz, aio de D. Afonso Henriques.

De resto, as novidades são muitas, explicou a vereadora da Cultura, Adelina Pinto. Desde logo, o centro das celebrações passa a estar na zona do Monte Latito, na envolvência do Castelo, abrangendo ainda a zona dos jardins do Paço dos Duques e Campo de São Mamede.

Quanto à zona baixa do Centro Histórico, ficam decoradas apenas as ruas da Rainha e Santa Maria, bem como o largo da Oliveira e praça de Santiago. "As outras praças saíram por decisão dos comerciantes", justificou a vereadora. Mesmo nas ruas que se mantêm, a animação vai ter menor incidência, até porque "a ideia é mesmo retirar pressão daquela zona", explicou Adelina Pinto, reforçando que as mudanças resultaram de "um entendimento interessante" com os comerciantes.

Outra novidade é a realização das Jornadas Históricas, a 15 de junho, uma semana antes do início da Feira Afonsina. Ao longo de uma tarde, o tema Guimarães e Egas Moniz vai estar no centro do pensamento dos participantes deste evento organizado por entidades locais ligadas à história da cidade. "Temos nomes conceituados de muitas universidades portuguesas", garantiu Isabel Fernandes, diretora do Paço dos Duques e Museu de Alberto Sampaio.