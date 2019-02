Delfim Machado Hoje às 20:41 Facebook

Uma discussão de trânsito filmada por populares acabou em pancadaria, este sábado à tarde, em Silvares, Guimarães.

A confusão durou menos de cinco minutos e acabou com ambos os condutores a seguirem o seu caminho, sem que as autoridades fossem chamadas.

Como as duas faixas ficaram ocupadas durante o confronto, gerou-se trânsito na estrada de acesso à rotunda de Silvares, na zona que sai da cidade de Guimarães em direção a Pevidém, autoestrada ou Vila Nova de Famalicão.

De acordo com o vídeo filmado por cidadão Américo Cunha e publicado no grupo "Moina na Estrada", um dos mais numerosos grupos do país no Facebook, o condutor de uma carrinha pertencente a uma empresa de alumínios, saiu da viatura e foi confrontar, com um pau, o condutor de um ligeiro.

Pontapeou a porta do carro do "rival" e foi aí que começou a resposta. O dono do carro não gostou e apertou o homem da carrinha com a porta, antes de sair e confrontá-lo também.

Meio minuto depois, já com os dois fora das viaturas, agrediram-se mutuamente, com um terceiro condutor a tentar separá-los. Entretanto, nas imagens, vê-se também a mulher do condutor do carro, que conseguiu tirar o pau ao condutor da carrinha e bateu-lhe com ele.