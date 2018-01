Passear na muralha de Guimarães vai ser possível este ano

DELFIM MACHADO Hoje às 15:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O novo elemento turístico da cidade de Guimarães, os passadiços sobre a muralha, devem estar prontos ainda este ano, anunciou quinta-feira o presidente da Câmara de Guimarães, à margem da reunião do Executivo Municipal que aprovou o concurso público para a obra.

Numa primeira fase, os passadiços vão estender-se pelo pedaço de muralha visível na Avenida Alberto Sampaio, com entrada e saída junto à Câmara de Guimarães e Museu Alberto Sampaio. "Eu espero que ainda este ano, lá para maio junho possamos iniciar a obra e no final do ano esta obra esteja concluída", disse Domingos Bragança, presidente da Câmara.

Este vai ser "um elemento turístico com muita força", classificou o autarca, e implica igualmente a fruição de todo o interior da muralha, até agora restrito a quem estaciona no edifício da Câmara. O valor base do concurso é de 563 mil 653 euros, acrescidos de Iva, para uma operação com prazo estimado de cinco meses.

Paralelamente, decorrem diligências para a requalificação da torre da alfândega e abertura desta ao público. Neste momento o projeto "está a ser revisto" e o processo burocrático de registo de propriedade para a Câmara está a decorrer. "Quando isso estiver pronto, espero que no segundo trimestre do ano, lançamos a concurso", revelou Domingos Bragança. Em causa está a criação de um acesso ao interior da torre onde diz "Aqui Nasceu Portugal" e requalificação do seu interior.