Pinheiro dos mais novos adiado devido à chuva em Guimarães

O Cortejo do Retábulo de São Nicolau, também conhecido por "Pinheirinho", foi adiado devido ao mau tempo, informou fonte da Câmara de Guimarães.

O evento estava marcado para as 10.30 horas desta quinta-feira, com concentração marcada para o Largo José Maria Gomes, em frente ao edifício da Câmara Municipal, mas a forte chuva obrigou ao cancelamento.

O "Pinheirinho" é já uma tradição onde centenas de crianças de diversos jardins de infância da cidade de Guimarães saem à rua trajadas a rigor e ao som do toque nicolino, associando-se às comemorações das Festas Nicolinas que começam logo à noite com o cortejo do Pinheiro.