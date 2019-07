JN Hoje às 16:02 Facebook

Um carro da marca Porsche ardeu, esta terça-feira ao final da manhã, ao quilómetro 36 da A11, no sentido Braga-Guimarães.

O veículo ficou totalmente queimado, mas do incidente não resultaram vítimas. No local, estiveram os Sapadores de Braga, com seis homens e uma viatura, os Bombeiros Voluntários de Guimarães, com seis homens e duas viaturas, e a GNR.