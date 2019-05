Protesto popular atrasou quatro horas a recolha do lixo em Guimarães

Carlos Rui Abreu Hoje às 10:38 Facebook

Os moradores da Rua das Lameiras, em Polvoreira, Guimarães, saíram à rua na noite de sexta-feira para impedirem a saída dos camiões da recolha de lixo urbano. Só a intervenção da PSP permitiu a saída dos camiões das oficinas municipais.

Nesta rua estão instaladas as oficinas municipais desde 2016 mas a população queixa-se do trânsito de pesados numa artéria sem condições, sem passeios e estreita, do barulho que é feito durante toda a noite, dos maus cheiros que os camiões do lixo provocam e que trazem para uma zona residencial insetos e ratos. No rol de críticas, os moradores garantem que a lavagem dos camiões do lixo continua a ser feita nas instalações o que contribui para o mau cheiro instalado na rua.

Ontem, às 23 horas, altura da saída dos camiões do lixo, a população juntou-se e impediu a passagem. A PSP foi chamada ao local, tentou dissuadir os manifestantes, mas estes não arredaram pé. Já perto da uma da manhã, e depois de solicitarem a presença do presidente da Câmara, Domingos Bragança, surgiu a vereadora Sofia Ferreira na companhia do presidente da Junta de Polvoreira, Carlos Oliveira. A vereadora tentou dialogar com a população, numa acesa troca de palavras e argumentos mas acabou por dizer que "está a ser trabalhada uma solução, há um projeto para alternativa de acesso a estas oficinas. É um trabalho complexo mas o Município quer resolver e vai resolver", disse a vereadora.

Já quando grande parte dos manifestantes haviam desmobilizado, às três da manhã, a PSP regressou ao local de forma mais musculada e acabou por garantir a saída dos camiões para a recolha do lixo, quatro horas após a hora normal do giro.