Reformado "raspa" 100 mil euros em Guimarães

Um homem, reformado e residente em Vermil, no concelho de Guimarães, ganhou 100 mil euros numa raspadinha na freguesia vizinha de Ronfe.

"Ele comprou duas raspadinhas de cinco euros, uma Pé-de-Meia e uma do Bilhete Dourado e foi raspar lá para fora. Quando veio, uma não tinha prémio e a outra tinha 100 mil euros", disse Ludovina Correia, que gere o Café Avenida, em Ronfe, com a irmã, Maria José Correia.

O que mais espantou Ludovina foi a reação do homem. Ao ver os 100 mil euros no talão premiado, e mesmo depois de o confirmar na máquina, ficou sereno como se nada se tivesse passado. "Mostrei mais alegria eu do que ele. Claro que ele também estava contente, mas não mostrou tanto", acrescenta a gerente.

Hoje, na Rua Salvador R. de Sousa, em Ronfe, a raspadinha do Café Avenida era tema de todas as conversas. O premiado é conhecido daquelas paragens e muitos tentam, agora, ter sorte semelhante: "Hoje e ontem vende-se mais. Basta chegar aqui um que raspe, se estiver outro a raspar começam a picar-se e ficam a tarde toda", revela Ludovina.

Ao lado, o cunhado mostra as fotocópias das duas raspadinhas de 27 mil euros que já deu antes e afirma que "esta casa é sagrada" para prémios. Alguém diz que é por estar nas traseiras da igreja, e o homem confirma, em tom de brincadeira: "O segredo é mesmo esse".