Resguardos de camas retêm chuva no hospital de Guimarães

DELFIM MACHADO Hoje às 00:49, atualizado às 01:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Infiltração no telhado atinge corredores do 11.º piso, por onde passam doentes e profissionais de saúde

O 11.º piso do Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, tem sido assolado por infiltrações que atingem os corredores por onde passam os doentes e os profissionais de saúde. Além disso, a água da chuva que cai no chão tem sido tapada por resguardos que deviam ser usados com os doentes acamados incontinentes.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui