Salas de ensaio de 800 mil euros em Guimarães demolidas

Espaços destinados às bandas de garagem de Guimarães abriram em 2016, mas risco de derrocada no edifício do Teatro Jordão obrigou a destruí-los.

As salas de ensaio destinadas às bandas de garagem de Guimarães foram demolidas devido ao risco de derrocada do edifício do Teatro Jordão. Os espaços de música funcionavam ali, no piso térreo, e foram inaugurados a 24 de junho de 2015. Contudo, só abriram ao público em setembro de 2016. Menos de três anos passados desde a abertura, foram demolidos.

Na base da demolição está outra obra, a que diz respeito ao restante edifício, que está a ser requalificado para servir como escola de música para a Universidade do Minho e Academia Valentim Moreira de Sá.