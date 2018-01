Trabalhador morre em Guimarães após queda de 15 metros

Delfim Machado Ontem às 21:47 Facebook

Um homem de 60 anos morreu, esta tarde, em Moreira de Cónegos (Guimarães), após cair de uma altura de 15 metros.

O trabalhador estava a fazer a manutenção do telhado de uma fábrica no Parque Industrial do Cruzeiro, na Estrada Nacional 105, quando caiu.

As circunstâncias em que ocorreu o acidente de trabalho estão ainda por apurar.

No local do acidente, que ocorreu às 14h45, estiveram os Bombeiros de Vizela, a GNR de Lordelo e inspetores da Autoridade para as Condições do Trabalho.

O corpo foi removido pelas 16 horas para o Instituto de Medicina Legal do Hospital de Guimarães.