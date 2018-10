Delfim Machado Hoje às 18:11 Facebook

Os Bombeiros Voluntários das Taipas resgataram três cães de caça que tinham caído a um poço com sete metros de profundidade, ontem à tarde, em Prazins Santo Tirso, no concelho de Guimarães.

Os animais estavam com o dono num domingo de caça quando deixaram de ser vistos. O dono apercebeu-se que estavam num poço com sete metros de profundidade na rua 1º de Maio da freguesia de Prazins Santo Tirso, e alertou as autoridades.

A equipa de grande ângulo dos Bombeiros das Taipas iniciou, então, uma operação que demorou mais de duas horas, entre as 16.30 horas e as 18.40 horas, que culminou com a retirada dos cães sãos e salvos.

"Foram retirados com recurso a cintas e foram puxados em segurança", disse Rafael Silva, comandante dos Bombeiros das Taipas. A corporação mobilizou quatro elementos num veículo e, após o resgate bem sucedido, os animais foram entregues ao dono.

Esta não é a primeira vez que os bombeiros são chamados a realizar resgates de animais naquele poço. Por se tratar de um perigo para a segurança de pessoas e animais, a Câmara Municipal de Guimarães foi avisada do risco que aquele poço representa.