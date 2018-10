Tribunal de Contas aprova obra na Urgência do Hospital de Guimarães

Delfim Machado Hoje às 18:52 Facebook

Twitter

O recurso do Hospital de Guimarães relativo à obra do Serviço de Urgência teve parecer positivo do Tribunal de Contas (T.C.) e a requalificação vai mesmo avançar, informou a administração esta quinta-feira à tarde. A pretensão tinha sido recusada inicialmente por dívidas.

"O Tribunal de Contas deu hoje o seu aval à celebração do contrato de empreitada para requalificação do Serviço de Urgência do Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães, concedendo assim provimento ao recurso oportunamente interposto pelo Hospital. Com esta decisão, o Conselho de Administração do Hospital poderá dar início a breve trecho à fase seguinte do projeto, com a execução da obra", informou aquela unidade de saúde.

Em causa estão mais de 2000 metros quadrados de intervenção na zona do Serviço de Urgência e locais adjacentes, o que vai permitir resolver vários problemas com que as sucessivas direções do Hospital se confrontaram até hoje.

As obras do Serviço de Urgência já estavam adjudicadas à construtora NVE por 3,2 milhões de euros, mas a recusa do visto do T.C. atrasou o processo. Deste valor, a Câmara e o Hospital comprometeram-se a pagar cerca de 1,2 milhões de euros cada, aos quais se juntam cerca de 900 mil euros em fundos comunitários provenientes do Norte 2020.

Só que, segundo o acórdão inicial do T.C., o Hospital não tem fundos próprios para fazer face à sua parcela. O Hospital recorreu, alegando a existência de um fundo que estava cativo, cedido pelo antigo ministro da Saúde Paulo Macedo, e os argumentos foram agora aceites.

O Conselho de Administração "congratula-se por ver confirmada a legitimidade das alegações por si apresentadas, não deixando de o assinalar como um momento marcante para a população da cidade de Guimarães bem como para todos os utentes que o Hospital serve, dentro da sua área de influência", acrescenta o comunicado.

Recorde-se que as cidades abrangidas pelo Hospital já reclamavam obras na Urgência há cerca de 20 anos. Aquela unidade hospitalar serve uma população aproximada de 300 mil habitantes de oito concelhos, cinco deles diretamente.