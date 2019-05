Tribunal de Guimarães espera por envelopes há mais de seis meses

Delfim Machado Hoje às 14:08 Facebook

A instância central do Tribunal Judicial de Guimarães, o maior tribunal da cidade, está em rutura de stock de materiais consumíveis e espera por envelopes há mais de seis meses. A denúncia foi feita pela deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português (PCP), na Assembleia da República, em pergunta enviada ontem ao Ministério da Justiça.

Segundo a deputada, os trabalhadores da Instância Central de Guimarães, situada no Largo da Mumadona, estão confrontados com "graves dificuldades". Em causa está a falta de consumíveis básicos como envelopes, fita-cola, canetas, borrachas, papéis e outro material, sendo que o caso dos envelopes é mais grave pois já foi solicitado há meio ano. "O pedido de envelopes foi realizado há seis meses, mas ainda não foi satisfeito. E consta que não existe verba disponível para mais encomendas", denuncia Carla Cruz.

Esta não é a primeira vez que aquela deputada denuncia falta de material nos tribunais da comarca de Braga. Em março do ano passado, Carla Cruz já tinha questionado o Governo acerca da falta de recursos em Guimarães, Fafe, Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto.