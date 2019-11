Intervenção no hospital e plano de emergência atrasam em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 14:08 Facebook

A segunda fase das obras do Serviço de Urgência do Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, foi adiada para o início de 2020 devido a atrasos com a conclusão da primeira fase.

O arranque da segunda fase de obras estava previsto para novembro e vai implicar sérias limitações no atendimento de doentes menos urgentes, pois quem tiver pulseira verde ou azul na triagem vai ser encaminhado para centros de saúde, como o JN informou na edição de 28 de setembro.

O atraso da segunda fase até acontece em boa hora tendo em conta que não está, ainda, finalizado o plano de emergência que prevê uma parceria entre o hospital de Guimarães e o Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Ave. O plano pode prever, entre outros, que o Centro de Saúde da Amorosa veja alargado o horário de atendimento para poder receber os doentes de pulseira azul e verde provenientes do hospital.