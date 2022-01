Irmão e mulher procuram homem desaparecido nas Taipas

Rui Dias Hoje às 14:54 Facebook

Jerónimo Machado, de 55 anos, saiu de casa, na vila das Taipas, no dia 23 de dezembro e ainda não regressou a casa. A família, mulher e um filho de 13 anos, não sabem dele há dez dias.

A esposa participou o desaparecimento à GNR no dia 26, depois de várias tentativas de contacto para o telemóvel, sem sucesso. O irmão mais velho de Jerónimo Machado lançou um apelo nas redes sociais e tem tentado ajudar as autoridades nas buscas.

"Era esperado para a ceia de Natal pela sua mulher e pelo filho, mas nunca apareceu. Foi visto pela última vez com um polo, calças azul-escuro, casaca preta/azul-escuro e sapatilhas azul-escuro e bordeaux. A última vez que o telemóvel deu sinal estava no Porto. É um pai de família, com um filho de 13 anos. Precisamos da sua ajuda para qualquer sinal do meu irmão", lê-se na página de Facebook do irmão.

Segundo José Machado, o irmão é uma pessoa saudável e não é de esperar que tenha sido acometido por algum problema de saúde. Estaria nesta altura a atravessar um mau momento, em virtude de se encontrar desempregado.

José Machado apela a quem tiver informações sobre o paradeiro do irmão para contactar as autoridades policiais.