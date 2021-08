Irmãos disputam compra da têxtil António de Almeida & Filhos

Delfim Machado Hoje às 12:02 Facebook

Os irmãos Domingos Ferreira de Almeida e Joaquim Ferreira de Almeida apresentaram as duas propostas validadas esta segunda-feira de manhã para a compra da têxtil António Almeida & Filhos (AAF), de Moreira de Cónegos, que está insolvente desde 12 de julho.

O empresário Domingos Almeida propôs pagar 3,5 milhões. Já o irmão, Joaquim Almeida, propôs a compra por 3,1 milhões, com possibilidade de ir até 6,2 milhões mediante um prazo de pagamento mais dilatado.

As propostas foram abertas esta segunda-feira às 10 horas, no Porto, pelo administrador de insolvência da AAF, Bruno Costa Pereira, e vão ser apresentadas aos credores em assembleia agendada para as 10 horas do dia 7 de setembro, no Tribunal de Guimarães.

O valor mínimo do anúncio de venda da AAF era de três milhões de euros, com a condição de o comprador garantir a continuidade dos 201 trabalhadores, mais respetivos direitos e antiguidades. Os 201 trabalhadores são da AAF e das outras duas empresas associadas, a Morecoger de geração de energia e a MoreTextile Serviços Partilhados.

Das três propostas apresentadas, uma foi excluída e duas foram aceites. A Têxteis Domingos de Almeida, de Lordelo, oferece 3 511 999 euros. A JF Almeida, do irmão, propôs a compra por 3 104 000 euros, paga em quatro prestações, com possibilidade de aumento do valor para 6 195 500 euros, paga em seis prestações anuais com o início de pagamento em 2023.