Já se sabe como vai ser o edifício do curso de Engenharia Aeroespacial da UMinho

O gabinete de arquitetura And-Ré acaba de divulgar as primeiras imagens do projeto para a requalificação da antiga Fábrica do Arquinho, em Guimarães, para albergar os cursos de Engenharia Aeroespacial, Ciência de Dados e a Fibrenamics - Instituto de Inovação Em Materiais Fibrosos e Compósitos.

A Câmara Municipal de Guimarães adquiriu, em julho 2020, a antiga Fábrica do Arquinho, situada num novo quarteirão urbano limitado pela Avenida D. Afonso Henriques, pela Rua da Caldeiroa e pela Rua Colégio Militar, para a instalação dos novos cursos da UMinho. Os nove milhões de euros necessários para a reconversão das instalações serão suportados pelo município e pela academia minhota.

O novo edifício dá continuidade à implantação de um novo campus da UMinho, na Zona de Couros. Nesta localização já funcionam a Universidade das Nações Unidas, o curso de Teatro e o de Artes Visuais, no renovado Teatro Jordão.

PUB

A Zona de Couros é uma área da cidade, junto à ribeira com o mesmo nome, historicamente ocupada, desde a idade média até meados do século XX , pela indústria de curtumes. A zona foi classificada como de interesse público, em 1977. O município tem em curso uma candidatura desta área da cidade a Património da Humanidade. A ser aprovada pela UNESCO, a Zona de Couros acrescentará 21 hectares aos 19 já classificados no Centro Histórico de Guimarães.