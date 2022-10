Jovem de 16 anos desaparecida em Guimarães

Uma adolescente, de 16 anos, está desaparecida desde quinta-feira. Saiu de casa dos pais, em Ponte, uma vila do concelho de Guimarães, para ir para a escola, e não voltou a ser vista.

Maria Manuela Batista da Silva nunca chegou a dar entrada na Escola Secundária Francisco de Holanda, no centro de Guimarães. A mãe apercebeu-se de que a filha não tinha ido às aulas, por acaso, quando foi a uma reunião com o diretor de turma e este lhe disse que a aluna não estava na escola. "Se não fosse assim só teria sabido à noite, quando ela não voltasse para casa", conta.

Os pais indagaram junto das amigas e procuraram pela filha durante toda a noite, sem sucesso. A única informação que conseguiram apurar foi que Maria Manuela foi vista pela última vez junto da entrada da escola, na manhã de quinta-feira, com um amigo que também não sabe onde a jovem possa estar.

"Não é normal ficar tanto tempo com o telefone desligado. O telemóvel dela está desligado desde as 9 horas de ontem", diz a mãe. "Nunca fica sem me contactar tanto tempo, se não pode ligar manda mensagem", acrescenta.

O desaparecimento já foi comunicado à PSP.

A família pede a quem tiver informações sobre o paradeiro da jovem que contacte as autoridades ou ligue para o número 918 508 354.