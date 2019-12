Jovem de 18 anos morre após despiste em Guimarães

Delfim Machado e Alexandra Lopes Hoje às 16:43 Facebook

Um rapaz de 18 anos morreu na tarde desta segunda-feira, depois da viatura em que seguia ter entrado em despiste junto à saída da A7 em Serzedelo, Guimarães.

Pelo que foi possível apurar, o carro onde a vítima seguia entrou em despiste, no nó de acesso à zona das portagens, colidindo com o separador central da via.

O jovem era o único ocupante do veículo e ainda foi assistido pelos Bombeiros Voluntários de Riba de Ave no local, mas o óbito acabou por ser declarado antes do transporte para o Hospital. A corporação foi alertada às 15.24 horas e mobilizou seis elementos em três veículos, um dos quais procedeu ao transporte do corpo para o Instituto de Medicina Legal do Hospital de Guimarães.

Além dos bombeiros de Riba de Ave, também estiveram no local os Bombeiros de Famalicão, de Guimarães e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Guimarães.

Uma Brigada de Trânsito da GNR também foi ao local e tomou conta da ocorrência. O nó da A7 está interditado ao trânsito e formam-se longas filas na saída que dá acesso a Pevidém, Riba de Ave e Serzedelo.