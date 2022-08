Jovem de Guimarães morreu afogado na Suíça

Um rapaz de 23 anos, natural de Guimarães, morreu afogado no passado domingo numa piscina natural, em Zurique, na Suíça. A polícia local está a investigar e procura testemunhas.

Henrique Oliveira de 23 anos Foto: Direitos Reservados

O alerta para a Polícia de Zurique foi dado às 17.30 horas de domingo por um grupo que navegava num bote salva-vidas no rio Limmat e viu o corpo. Apesar das medidas imediatas de reanimação dos socorristas e paramédicos da unidade de proteção e socorro de Zurique, a morte do jovem foi confirmada no local.

A vítima é Henrique José Teibão Oliveira, de 23 anos, natural de Guimarães, que estava há vários anos emigrado com a família na Suíça. É filho de Quitéria Teibão, conhecida por ter sido locutora na Rádio Santiago, da cidade vimaranense. O Grupo Santiago já expressou "as mais sentidas condolências neste momento tão triste e de profunda dor".

Segundo a imprensa de Zurique, a polícia local está a investigar as circunstâncias exatas da ocorrência e procura testemunhas que possam esclarecer o que aconteceu. O corpo foi autopsiado no Instituto de Medicina Legal de Zurique e será cremado na Suíça, onde também decorrerão as cerimónias fúnebres. A família informou que realizará uma homenagem póstuma em Guimarães numa altura posterior.

A zona balnear de Oberer Letten, banhada pelo rio Limmat, é uma das mais procuradas pelos veraneantes na Suíça e situa-se no coração de Zurique.