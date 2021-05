Jovem ferido com gravidade após despiste de madrugada em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 12:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Um rapaz de 23 anos sofreu ferimentos graves na sequência de um despiste ocorrido na madrugada deste domingo na freguesia de Conde, concelho de Guimarães.

Os Bombeiros Voluntários de Vizela foram alertados às 5.55 horas e mobilizaram dez elementos em duas viaturas para o local da ocorrência, na Rua Virgínia Moura da freguesia de Conde.

A corporação prestou socorro à vítima com apoio da equipa médica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Guimarães. O jovem foi, depois, transportado pelos Bombeiros de Vizela para o Hospital de Guimarães, com ferimentos considerados graves.

O automóvel em que o jovem seguia sozinho ficou danificado na parte frontal, do lado do condutor, que foi a zona onde se deu o embate originado pela perda de controlo da viatura por parte do jovem.

No local esteve ainda a GNR do posto de Lordelo, que tomou conta da ocorrência.