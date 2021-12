Jovem Piloto de Guimarães vence o FIA Girls on Track

Rui Dias Hoje às 20:11 Facebook

A vimaranense Maria Germano Neto, de 11 anos, foi, esta terça-feira, declarada vencedora do FIA Girls On Track - Rising Stars 2021, na categoria júnior. A piloto de karting superiorizou-se à sueca Milla Sjostrand, à suíça Chiara Bättig e à mexicana Ivanna Richards.

Maria Germano passou por várias etapas e apesar de ser a mais jovem das quatro finalistas, mostrou-se sempre mais rápida em pista. "Em Paul Ricard, nos dias 24 e 25 de outubro, sem nunca ter pilotado um karting júnior, fez logo o segundo melhor tempo, na sexta-feira. Depois de ter passado à semi-final, no sábado, foi mesmo a mais rápida", conta o pai.

"Se dependesse só dos tempos em pista, tínhamos a certeza de que a Maria vencia, mas havia outros critérios", esclarece, agora mais aliviado, depois de receber a notícia da vitória. Além do critério velocidade, testado no circuito francês, as concorrentes passaram por outro tipo de provas, em Maranello, na casa mãe da Ferrari. Maria fez testes físicos, em que teve que se medir com adversárias de 13 anos. Também fez provas psicotécnicas, de reação aos estímulos, de reação perante a adversidade e uma entrevista em inglês.

O pai tinha confiança, "porque tinha informações que a Maria era a piloto que conseguia travar mais tarde e fazer um melhor aproveitamento da pista" e essa superioridade poderá ter colmatado algumas limitações nas outras provas, por ser dois anos mais nova.

Maria Germano Neto, foi eleita pela Comissão de Mulheres no Desporto Automóvel da FIA, liderada pela ex-piloto de ralis Michèle Mouton.

A vitória neste evento dará à piloto de Guimarães a possibilidade de disputar uma época internacional de Karting, com o apoio financeiro da Ferrari Driver Academy e da Tony Karting. Maria Germano será a mais jovem piloto de sempre a integrar esta escola da Ferrari.