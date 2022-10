Jovem que estava desaparecida em Guimarães foi encontrada

Foi encontrada a jovem de 16 anos que estava desaparecida desde a manhã de quinta-feira, em Ponte, no concelho de Guimarães. Maria Manuela apareceu em casa de uma amiga, na manhã deste sábado.

A jovem tinha saído de casa, na manhã de quinta-feira, para ir às aulas, na Escola Secundária Francisco de Holanda, no centro de Guimarães. Foi vista pela última vez nas proximidades desta escola, mas não chegou a ir às aulas nesse dia. A mãe apercebeu-se que a filha não estava no estabelecimento de ensino, por acaso, quando se reuniu com o diretor de turma.

As buscas foram lançadas de imediato, com comunicação às autoridades, notícias nos diversos órgãos de comunicação social e apelos nas redes sociais.

PUB

Este sábado, as 48 horas de desespero da família terminaram, quando a jovem foi localizada na casa de uma amiga.