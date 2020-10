Lar de Misericórdia de Guimarães com 34 falhas em surto

Hoje às 10:57 Facebook

Segurança Social detetou falta de pessoal, distanciamento e higienização. Há 26 utentes infetados, 20 funcionários em isolamento e um óbito.

A ação de acompanhamento e apoio técnico feita pela Segurança Social (SS) ao Lar Rainha D. Leonor, da Santa Casa da Misericórdia de Guimarães, detetou 34 falhas no plano de contingência e criticou o acompanhamento do surto de covid-19 que já infetou 26 utentes daquela instituição.

O documento com as conclusões da visita foi enviado pela SS a várias entidades há uma semana, mas não era do conhecimento público e nem o surto no lar foi referido, até agora, pelas entidades que fazem o balanço dos casos de covid no concelho.