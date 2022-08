Lojistas contra venda ilegal em Guimarães

Contestam negócios ambulantes e dizem-se injustiçados. Câmara prepara regulamento.

Um grupo de vendedoras ambulantes de artigos têxteis estão a criar contestação junto dos lojistas da Rua de Gil Vicente e à porta do hospital, em Guimarães. Os proprietários de estabelecimentos comerciais dizem-se injustiçados dado que os negócios são ilegais porque não cumprem o regulamento municipal. Câmara confessa que a atuação da polícia Municipal tem tido dificuldades.

"Estão aqui instaladas há mais de 20 anos", refere Fernando Guedes, dono da livraria Orpheu. Como a maior parte dos comerciantes da rua, Fernando indigna-se com a situação. "Estamos sujeitos a todo o tipo de regulamentos e essa gente faz o que quer no espaço público. Não posso pôr um reclame nos vidros da minha loja, porque a cor ofende a estética, mas elas podem vender meias no passeio", queixa-se.