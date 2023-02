Lojistas de Guimarães em luta contra corte de transito

Rui Dias Hoje às 23:32 Facebook

Os empresários do comércio tradicional de Guimarães manifestam vontade de "fazer tudo" para impedir o encerramento das ruas do centro histórico da cidade. Esta sexta-feira deram conta da sua insatisfação na Assembleia Municipal, mas não obtiveram apoio político de nenhum partido.

Os comerciantes da zona do centro histórico interpelaram os diversos grupos parlamentares, na Assembleia Municipal de Guimarães, realizada anteontem à noite, sobre a intenção, anunciada pelo executivo camarário (PS) de encerrar um conjunto de ruas do centro ao trânsito automóvel até final deste ano. Na resposta, nenhum dos partidos se comprometeu com a causa dos lojistas que, ainda assim, se mostraram firmes na vontade de continuar a luta.



Além do porta-voz, os empresários do comércio tradicional levaram ao auditório da Universidade do Minho uma delegação de cerca de 50 comerciantes que, contra o regimento, aplaudiu a interpelação. Na resposta, BE, CDU, Chega e PS foram absolutamente claros relativamente à posição favorável ao encerramento das ruas ao trânsito.