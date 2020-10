Madrugada de acidentes faz cinco feridos em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 14:50 Facebook

Dois acidentes ocorridos na mesma rua, na madrugada deste sábado, provocaram ferimentos em cinco pessoas, em Guimarães.

Os dois acidentes aconteceram na rua de Santa Eulália, na freguesia de Fermentões, concelho de Guimarães. O primeiro sinistro aconteceu pouco depois da uma da manhã. Os Bombeiros Voluntários de Guimarães foram alertados à 1.17 horas. Um rapaz com 20 anos e uma mulher de 34 anos sofreram ferimentos ligeiros e foram assistidos pela corporação vimaranense, que também os transportou para o hospital da cidade. Deste acidente resultou outro ferido que foi assistido pela ambulância do Hospital.

O segundo sinistro aconteceu na mesma estrada, na rua de Santa Eulália, e envolveu três automóveis, dois deles com um choque frontal. O alerta para os Bombeiros de Guimarães foi dado às 5.45 horas. A corporação mobilizou nove operacionais, duas ambulâncias e um carro de desencarceramento. As vítimas são dois homens, de 32 e 60 anos, que sofreram ferimentos considerados ligeiros. Depois de assistidos pelos bombeiros e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação, os sinistrados foram transportados para o Hospital de Guimarães.

A remoção dos destroços na estrada obrigou a uma operação demorada que cortou o trânsito na principal estrada de ligação entre Guimarães e Braga, a EN101, durante cerca de duas horas entre o início do acidente e a reposição da normalidade. A PSP de Guimarães esteve no local e tomou conta de ambas as ocorrências.