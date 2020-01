Maior patrão do calçado em guerra com os operários

Delfim Machado Hoje às 10:38 Facebook

Salários cortados após recusa de sair 20 minutos mais tarde. Já houve protestos, perguntas ao Governo e moção na assembleia de Guimarães.

O maior fabricante de calçado de capitais nacionais, a Kyaia, está em guerra com os trabalhadores por causa de 20 minutos de trabalho por dia. As posições estão tão extremadas que já não há diálogo e sucedem-se os apelos à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) para que intervenha no conflito laboral que já originou dois protestos, uma moção da Assembleia Municipal de Guimarães e várias perguntas ao Governo por via da Assembleia da República.

O conflito laboral entre a administração da Kyaia, liderada por Fortunato Frederico, e os seus trabalhadores, começou em finais de setembro quando a empresa decidiu aplicar um novo horário que inclui duas pausas de 10 minutos, uma de manhã e outra à tarde. Com isso, obrigou os trabalhadores a saírem 20 minutos mais tarde para compensarem o tempo de pausa.