Mais de 260 mil viagens. Teleférico de Guimarães bateu recorde de utilizadores em 2022

O equipamento liga a cidade ao Santuário da Penha e é cada vez mais usado pelos residentes.

Depois de dois anos de quebra, em virtude das restrições impostas para controlar a pandemia da covid-19, o teleférico de Guimarães ultrapassou, em 2022, o número de viagens que se realizaram no último ano de atividade normal, antes da pandemia. A receita, contudo, não alcançou o anterior máximo, atingido em 2019, porque o número de viagens de residentes, com preços reduzidos, foi maior. O Parque de Campismo da Penha registou, no ano passado, recordes de receita e dormidas.

O ano de 2022 foi de retoma para o teleférico de Guimarães com 267 686 viagens, próximo dos melhores anos - 2017 (280 316) e 2018 (269 749) - e claramente acima de 2019, em que se realizaram 231 519 viagens. Segundo o Relatório e Contas da Turipenha, a empresa municipal que gere o equipamento, 2019 foi o ano em que se alcançou o valor de receita mais elevado, 772 090 euros. Apesar de, em 2022, terem viajado mais pessoas no teleférico, a receita foi menor do que em 2019 porque foram vendidos mais bilhetes com preço reduzido, nomeadamente a residentes mas também a crianças e a grupos.

Durante os dois anos em que a atividade turística foi afetada pela pandemia, a receita caiu para 302 755 euros, com apenas 90 131 viagens, em 2020 e para 509 362 euros, com 187 028 viagens, em 2021.

Campismo em alta

O Parque de Campismo da Penha, outro equipamento gerido pela mesma empresa municipal, também teve em 2022 um bom ano. As 38 820 dormidas ultrapassaram claramente o anterior máximo, de 2019, que foi de 17 323. Neste caso, um maior número de utilizadores correspondeu também a um aumento da receita, 75 468 euros, em 2022, que comparam com 62 150, em 2019. As dormidas registadas no mês de agosto (22 842) corresponderam a 60% da atividade total do parque. No mesmo mês, em 2019, o número de campistas a pernoitar ficou pelos 7060. Em 2022, o parque passou a funcionar a partir de abril e até outubro, mas neste período registaram-se apenas mais mil dormidas.

O teleférico de Guimarães liga a cidade à Montanha da Penha numa viagem de 1700 metros, vencendo um desnível de 400 metros em apenas alguns minutos. Foi inaugurado em 11 de março de 1995, sendo o primeiro equipamento do tipo a entrar em funcionamento no país.