Mantém-se prognóstico reservado para um dos feridos do acidente da A1

Há três pessoas ainda internadas em resultado do acidente do autocarro de Guimarães, no passado sábado de manhã, quando se dirigia para o Santuário de Fátima.

A situação que inspira mais cuidados, segundo o presidente da União de Freguesias de Leitões, Oleiros e Figueiredo, "é a de uma senhora que fez um traumatismo craniano e teve um derrame cerebral". A vítima continua internada no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra.

Há ainda o caso de uma outra mulher, internada no Hospital de Aveiro, que deverá ser operada a uma anca e cuja família está a tentar transferi-la para o Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães (HSOG).

O outro ferido, ainda a internado, mas já livre de perigo, é um homem que partiu várias costelas e já está no HSOG