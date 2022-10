Mau tempo provoca queda de árvores em Guimarães

Durante a última madrugada, o vento forte e a chuva intensa provocaram a queda de duas árvores na freguesia de Creixomil.

Às 6.40 horas, os Bombeiros Voluntários de Guimarães foram chamados para prestar socorro na queda de uma árvore, na EN 206. A árvore atingiu um carro que passava e um poste de iluminação, mas causou apenas danos materiais.

Já antes, às 5.10, os bombeiros tinham respondido a uma situação de queda de árvore que interrompeu a via circular, obstruindo a circulação nos dois sentidos.

Em ambas as situações, a corporação vimaranense respondeu com quatro elementos para fazer a remoção das árvores e restabelecer a circulação. As duas situações foram registadas pela PSP