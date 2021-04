Delfim Machado Hoje às 07:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Hélder Pereira afastado por causa de entrevista em que expôs o branqueamento de eventuais ilícitos na cooperativa municipal Taipas ​​​​​​​Turitermas, de Guimarães.

A cooperativa municipal Taipas Turitermas, cuja maioria do capital é da Câmara de Guimarães, rescindiu o contrato de forma unilateral com a empresa do médico Hélder Pereira, que denunciou um alegado conflito de interesses que existiu na instituição.