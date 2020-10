Menina de 18 meses sofre queimaduras de segundo grau em Guimarães

Alexandra Lopes Hoje às 20:12, atualizado às 20:14 Facebook

Uma bebé de 18 meses sofreu queimaduras de segundo grau, na tarde deste sábado, num acidente dentro de casa, na vila das Taipas.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, o alerta para o incidente foi dado por volta das 17.30 horas. Quando os Bombeiros das Taipas chegaram ao local, a bebé encontrava-se com cerca de 3% do corpo queimado.

Ao que apurámos, a menina ter-se-á queimado com água quente, em circunstâncias ainda não apuradas.

Os Bombeiros das Taipas e a VMER de Guimarães transportaram-na para o hospital de Braga.